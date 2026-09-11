Эксперт рассказал о возможностях 5G для пользователей

5G позволит быстрее скачивать файлы и передавать данные. Новое поколение мобильной связи использует больше частот, благодаря чему увеличиваются скорость и пропускная способность сети, рассказал разработчик ИИ, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.

При переходе на 5G у некоторых владельцев iPhone на начальном этапе могут возникнуть трудности. По словам эксперта, это связано с тем, что Android – более открытая система, чем iOS.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.