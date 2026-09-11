Собянин: готов левый тоннель от "Острова мечты" до "Кленового бульвара"

Строители Бирюлевской линии метро завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар", сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, щит "Эсмина" прошел больше 1,5 километра. Часть пути пролегала под руслом Москвы-реки. Работы велись в сложных условиях – бурить приходилось твердые глины, песчаные и насыщенные водой грунты.

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