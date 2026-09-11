Пандам Жуи и Диндин из Московского зоопарка могут устроить свидание в 2027 году. На это же время намечен переезд бамбуковых медведей в новый вольер.

Все действия с пандами московские специалисты должны согласовывать с китайскими коллегами, поскольку официально животные принадлежат Пекину. Сейчас в Московском зоопарке живут три панды – самец Жуи, самка Диндин и их взрослая дочь Катюша.

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