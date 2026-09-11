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11 сентября, 04:30

Общество

Подготовку инженерных кадров обсудили в Московском институте электромеханики и автоматики

Подготовку инженерных кадров обсудили в Московском институте электромеханики и автоматики

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В Московском институте электромеханики и автоматики обсудили подготовку инженерных кадров. В круглом столе приняли участие преподаватели, работодатели, депутаты, ветераны боевых действий и студенты ведущих инженерных вузов.

Эксперты обсудили практическую подготовку и наставничество в процессе обучения. По данным специалистов, 95% выпускников трудоустраиваются в первый год после обучения. Сейчас со столичными колледжами сотрудничают более трех тысяч компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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