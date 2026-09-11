Москвичи стали чаще выбирать рыбалку в качестве досуга

Рыбалка становится популярным досугом у москвичей. Любители стритфишинга ловят рыбу на набережных и других городских водоемах, после чего часто отпускают улов.

В Москве-реке водятся сом, щука, окунь, судак и лещ. При этом рыбакам необходимо соблюдать правила. Судак должен быть не меньше 40 сантиметров, щука не меньше 32 сантиметров, а общий улов не должен превышать 5 килограммов в сутки на человека.

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