11 сентября, 07:45Общество
Москвичи стали чаще выбирать рыбалку в качестве досуга
Рыбалка становится популярным досугом у москвичей. Любители стритфишинга ловят рыбу на набережных и других городских водоемах, после чего часто отпускают улов.
В Москве-реке водятся сом, щука, окунь, судак и лещ. При этом рыбакам необходимо соблюдать правила. Судак должен быть не меньше 40 сантиметров, щука не меньше 32 сантиметров, а общий улов не должен превышать 5 килограммов в сутки на человека.
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