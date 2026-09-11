В России рыбакам выдадут цифровой ID. С такой инициативой выступили в Росрыболовстве. Через сервис планируют оформлять и учитывать путевки, регистрировать орудия лова и сообщать о нарушениях.

Также платформу хотят дополнить рейтингом аккредитованных гидов и турфирм. Баллы им будут начисляться за экологические акции и передачу данных о вылове. Однако будет ли новое правило обязательным, пока не решено.

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