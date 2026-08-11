Москвичи написали архитектурно-строительный диктант к 70-летию Дня строителя

В столице прошел архитектурно-строительный диктант, приуроченный к 70-летию Дня строителя. Участники проверили знания об исторических зданиях Москвы и разобрались в профессиональной архитектурной терминологии.

Формат мероприятия объединил просвещение и живое общение, поэтому вызвал интерес у людей разных возрастов и профессий. Под диктовку участники писали фрагменты, посвященные московскому зодчеству. Текст озвучил аккредитованный гид, москвовед, историк и ведущий Москвы 24 Виталий Калашников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

