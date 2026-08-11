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11 августа, 14:45

Политика

Путин заявил, что Россия ускорит разработку технологий будущего

Путин заявил, что Россия ускорит разработку технологий будущего

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Россия ускорит разработку технологий будущего. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по науке в Новосибирске. Президент отметил, что Россия входит в число мировых лидеров по развитию сложной научной инфраструктуры.

По словам главы государства, сегодня многое зависит от скорости создания и внедрения инноваций, а заказчиком прорывных научных технологий должен выступать отечественный бизнес. Путин также призвал уделять больше внимания центрам генетических ресурсов, данные которых объединят в национальную базу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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