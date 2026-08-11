Столичные школьники получили награды на чемпионате робототехники в Пекине

Столичные школьники получили медали и дипломы призеров на чемпионате робототехники в Пекине. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москву на соревнованиях представляли более 20 подростков в составе 15 команд. Ребята состязались в шести дисциплинах, в том числе в следовании по линии, робобоулинге, неизвестной миссии, свободной категории и микросумо.

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