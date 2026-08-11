Работодатели начали проверять натальные карты у московских соискателей

Московским соискателям стали предлагать указывать точную дату рождения для составления натальной карты при приеме на работу. С такой просьбой столкнулась психолог Наталья, откликнувшаяся на вакансию спикера. Она указала дату рождения, после чего через несколько дней получила отказ.

HR-эксперт Анна Ларичева считает, что подобные случаи скорее остаются частной практикой. По ее словам, большинство работодателей по-прежнему используют классические этапы отбора и оценивают профессиональный опыт и деловые качества кандидата.

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