11 июля, 22:10События
Фестиваль нового русского стиля "Фолково" прошел в парке "Сокольники"
Фольклорные традиции, современные творческие форматы и атмосфера народного праздника: 11 июля в парке "Сокольники" прошел фестиваль нового русского стиля "Фолково".
Гостей ждали народные игры и забавы, встречи со сказочными персонажами, театральные зарисовки по мотивам любимых произведений и разнообразные семейные занятия. На мастер-классах все желающие могли научиться изготавливать кукол из ниток, создавать послания с народными орнаментами и плести летние венки.
В мир русских традиций погрузилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.
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