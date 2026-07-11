Фестиваль нового русского стиля "Фолково" прошел в парке "Сокольники"

Фольклорные традиции, современные творческие форматы и атмосфера народного праздника: 11 июля в парке "Сокольники" прошел фестиваль нового русского стиля "Фолково".

Гостей ждали народные игры и забавы, встречи со сказочными персонажами, театральные зарисовки по мотивам любимых произведений и разнообразные семейные занятия. На мастер-классах все желающие могли научиться изготавливать кукол из ниток, создавать послания с народными орнаментами и плести летние венки.

В мир русских традиций погрузилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.