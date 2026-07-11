Собянин поздравил работников с Днем московского транспорта

Сергей Собянин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником и отметил ключевые достижения отрасли. Среди них – полное обновление парка трамваев, запуск второго Московского трамвайного диаметра, открытие четвертого речного маршрута и спуск на воду первых электросудов Московской верфи.

Также завершена реконструкция Ленинградского вокзала и началось тестирование беспилотного поезда на Большой кольцевой линии, а осенью откроется новый Рублево-Архангельский радиус метро.

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