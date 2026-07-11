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11 июля, 13:30

Происшествия

Новости мира: лесной пожар в Испании унес жизни 12 человек

Новости мира: лесной пожар в Испании унес жизни 12 человек

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Лесной пожар на юго-востоке Испании стал одним из самых смертоносных за последние десятилетия. По последним данным, жертвами стихии стали не менее 12 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести. Огонь вспыхнул в провинции Альмерия и стремительно распространился из-за сильного ветра, жары и засушливой погоды.

В Берлине полиция освободила кассиршу супермаркета, которую захватил вооруженный ножом мужчина. Злоумышленник удерживал женщину в заложниках после закрытия магазина. Спецназ окружил место происшествия и утром обезвредил нападавшего. Заложница не пострадала. Мотивы мужчины выясняют следователи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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