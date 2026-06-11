Искусственный интеллект станет ключевым вопросом для столичных депутатов осенью

Использование искусственного интеллекта станет одним из ключевых вопросов, над которым будут работать осенью столичные депутаты. О планах работы Московской городской думы на ближайший сезон сообщил председатель парламента Алексей Шапошников.

Он отметил, что на сегодняшний момент в Москве более 130 проектов работают с помощью ИИ, например, беспилотные метро, трамваи и такси. Особое внимание будет уделено разработке дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей в столице.

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