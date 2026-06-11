Уполномоченным по правам человека в Москве стал Андрей Мецлер. Решение о назначении приняли депутаты Мосгордумы.

С 2017 года Мецлер руководит геронтологическим центром "Юго-Западный" департамента труда и социальной защиты населения Москвы. С 2024 года возглавляет совет директоров стационарных учреждений соцобслуживания. В прошлом году вошел в состав Общественной палаты Москвы.

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