График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 14:45

Транспорт

Филевская линия столичного метро вырастет на 12 километров

Филевская линия столичного метро вырастет на 12 километров

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Две линии московского метро продлят в ближайшее время

В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро. Филевская линия, в частности, увеличится на 12 километров и дойдет до Сколкова. Сокольническую линию проложат в Ярославский район, где активно развивается территория рядом с одним из ведущих строительных вузов страны.

Эксперты отмечают, что жители районов в начале Ярославского шоссе после появления метро смогут сократить время в пути до центра примерно на 25%. Кроме того, это позволит снизить нагрузку на Ярославское шоссе и перераспределить маршруты наземного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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