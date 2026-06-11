График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 07:15

Политика

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов

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Иран объявил о закрытии Ормузского пролива и предупредил, что будет атаковать любые суда, которые попытаются пройти через него. Об этом сообщили местные СМИ.

Американские журналисты передают, что США вновь нанесли удары по территории Ирана. По их информации, ночью 11 июня были выпущены 49 ракет. В ответ, как заявили в КСИР, Иран атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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