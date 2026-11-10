Сергей Собянин поздравил столичных полицейских с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил столичных полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел. Он поблагодарил их за работу по обеспечению правопорядка, снижению преступности и дорожного травматизма, а также вручил сотрудникам благодарности и gочетные грамоты правительства Москвы.

За последние годы в столице значительно сократилось число тяжких преступлений. С 2010 по 2025 год общее количество преступлений уменьшилось на 35%.

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