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Новости

10 октября, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

Фестиваль "Фандом Фест ВКонтакте" собрал на ЦСКА-арене поклонников комиксов и аниме

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Москвичей пригласили рассказать о любимых местах для осенних прогулок

Некоторые напитки из Грузии временно не будут ввозить в Россию

Москвичам рассказали о погоде в разных округах

Победителям рубрики "Районы, кварталы" показали студию телеканала Москва 24

Локальные дожди сохранятся в Москве до конца 10 октября

Волонтеры спасли брошенного в вольере алабая в Подмосковье

Подмосковные волонтеры спасли алабая Джека, брошенного хозяевами в запертом вольере

В столицу пришло похолодание. Из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду в городе действует желтый уровень погодной опасности. Городские службы рекомендуют избегать шатких конструкций и не парковаться рядом с деревьями. Также вероятны дожди.

Некоторые напитки из Грузии временно не будут ввозить в Россию. Ограничения наложил Роспотребнадзор. Меры затронули продукцию нескольких производителей. Среди них – отдельные вина, пиво, минеральная вода. В ведомстве пояснили, что при проверке выявили несоответствие продукции установленным требованиям по некоторым показателям.

Число звонков россиянам от телефонных мошенников сократилось в разы. Такую динамику эксперты связывают с действием новых законов и совершенствованием систем защиты на основе искусственного интеллекта. В период с 2025 по 2026 год власти внедрили антифрод-системы и ужесточили контроль за оборотом SIM-карт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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