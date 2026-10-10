Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

В столицу пришло похолодание. Из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду в городе действует желтый уровень погодной опасности. Городские службы рекомендуют избегать шатких конструкций и не парковаться рядом с деревьями. Также вероятны дожди.

Некоторые напитки из Грузии временно не будут ввозить в Россию. Ограничения наложил Роспотребнадзор. Меры затронули продукцию нескольких производителей. Среди них – отдельные вина, пиво, минеральная вода. В ведомстве пояснили, что при проверке выявили несоответствие продукции установленным требованиям по некоторым показателям.

Число звонков россиянам от телефонных мошенников сократилось в разы. Такую динамику эксперты связывают с действием новых законов и совершенствованием систем защиты на основе искусственного интеллекта. В период с 2025 по 2026 год власти внедрили антифрод-системы и ужесточили контроль за оборотом SIM-карт.

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