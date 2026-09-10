Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе

В столице открыли эстакаду-съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Теперь у столичных автомобилистов есть бессветофорный съезд с основного хода южного направления МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД. Также эстакада обеспечивает прямую связь МСД с Южной рокадой.

По ней будут проезжать свыше 6 тысяч автомобилей в сутки. Это жители сразу четырех районов: Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево.

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