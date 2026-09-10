Российско-Вьетнамский научно-технологический форум завершился в Москве. На нем представили инновационную систему компьютерного зрения для городской инфраструктуры. Разработка поможет повысить уровень безопасности.

Концепция "умных и безопасных городов" базируется на нейросетевых комплексах видеонаблюдения. Они распознают лица и номера машин в режиме реального времени. Систему используют на улицах, административных объектах и в общественных пространствах, включая парк "Зарядье".

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