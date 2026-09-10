10 сентября, 06:30Экономика
Нефть марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель
Нефть марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 24 июля. Рост цен происходит на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и ситуации в Ормузском проливе.
Повышение стоимости нефти может увеличить доходы российского бюджета. Более высокая цена Brent способствует росту стоимости российских сортов нефти, которые поставляют в Китай и Индию. Дополнительные нефтяные доходы могут снизить дефицит бюджета.
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