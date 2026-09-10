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10 сентября, 07:45

Общество

Эксперт рассказала, как ухаживать за газоном осенью

Эксперт рассказала, как ухаживать за газоном осенью

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В сентябре газон нуждается в особом уходе, напоминают эксперты. Последнюю стрижку рекомендуют проводить примерно за 2 недели до начала заморозков, оставляя высоту травы около 5–6 сантиметров.

Также важно использовать удобрения. Фермер, эксперт по агробизнесу Наталья Суханова советует обратить внимание на участки, где скапливается вода, и учитывать климатическую зону при выборе подкормок. По ее словам, избыток удобрений может привести к ожогу газона.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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