Эксперт рассказала, как ухаживать за газоном осенью

В сентябре газон нуждается в особом уходе, напоминают эксперты. Последнюю стрижку рекомендуют проводить примерно за 2 недели до начала заморозков, оставляя высоту травы около 5–6 сантиметров.

Также важно использовать удобрения. Фермер, эксперт по агробизнесу Наталья Суханова советует обратить внимание на участки, где скапливается вода, и учитывать климатическую зону при выборе подкормок. По ее словам, избыток удобрений может привести к ожогу газона.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.