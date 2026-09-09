Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 11:15

Общество

Эксперт рассказал, какие растения страдают от перепадов температуры

Эксперт рассказал, какие растения страдают от перепадов температуры

Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости ОРВИ в сентябре

До 27 градусов потеплеет в Москве 10 сентября

"Утро": в Москве 9 сентября не ожидается осадков

"Утро": москвичам рассказали о погоде 9 сентября

"Миллион вопросов": врач рассказал о правильном уходе за кожей

"Новости дня": в России с 2027 года вырастет максимальная выплата по больничному

"Новости дня": москвичам пообещали вторую грибную волну

Реакция котов на горящий чайный пакетик запустила новый тренд в соцсетях

"Утро": скорость ветра достигнет 3–8 м/с в Москве 9 сентября

Резкие перепады температуры в столичном регионе могут повлиять не только на метеочувствительных людей, но и на растения. При похолодании ниже 8 градусов у растений замедляется сокодвижение и начинается распад хлорофилла. Листья при этом могут становиться красными или желтыми.

Сильнее всего от первых заморозков страдают теплолюбивые культуры – огурцы, помидоры и перцы, в том числе выращиваемые в открытом грунте, рассказал заместитель председателя Союза садоводов России по Москве и Московской области Олег Киреев. Более устойчивы к холоду свекла, морковь и другие корнеплоды, которые находятся в земле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАлина Комиссарова

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика