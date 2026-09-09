Эксперт рассказал, какие растения страдают от перепадов температуры

Резкие перепады температуры в столичном регионе могут повлиять не только на метеочувствительных людей, но и на растения. При похолодании ниже 8 градусов у растений замедляется сокодвижение и начинается распад хлорофилла. Листья при этом могут становиться красными или желтыми.

Сильнее всего от первых заморозков страдают теплолюбивые культуры – огурцы, помидоры и перцы, в том числе выращиваемые в открытом грунте, рассказал заместитель председателя Союза садоводов России по Москве и Московской области Олег Киреев. Более устойчивы к холоду свекла, морковь и другие корнеплоды, которые находятся в земле.

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