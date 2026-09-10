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10 сентября, 07:30

Транспорт

В Москве выпустили "Тройку" к олимпиаде по финбезопасности

В Москве выпустили "Тройку" к олимпиаде по финбезопасности

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Московский метрополитен получит 35 новых станций

Московский метрополитен выпустил новую тематическую карту "Тройка". Она посвящена финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности.

На карте изображен енот Фини, который является символом международного движения за экономическую грамотность. Приобрести новую "Тройку" можно на стойках "Живое общение", а также во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК "Измайлово".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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