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10 августа, 07:15

Общество

Каршеринг выставил москвичке штраф по столичным тарифам за парковку на спорной территории

Каршеринг выставил москвичке штраф по столичным тарифам за парковку на спорной территории

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Москвичка пытается оспорить штраф каршеринга в 15 тысяч рублей за парковку на газоне. Она признает нарушение, но считает сумму завышенной. По ее словам, машину оставили в Люберцах, а не в Москве.

Каршеринговая компания отказалась пересчитывать штраф, сославшись на GPS-данные, согласно которым автомобиль находился на улице Михельсона, 89. В компании посчитали этот адрес московским. Однако улица Михельсона проходит по территории как Москвы, так и Московской области, а граница регионов пролегает в районе домов № 79. По словам урбанистов, из-за этого может возникать путаница с определением местоположения автомобиля.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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