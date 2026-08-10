Каршеринг выставил москвичке штраф по столичным тарифам за парковку на спорной территории

Москвичка пытается оспорить штраф каршеринга в 15 тысяч рублей за парковку на газоне. Она признает нарушение, но считает сумму завышенной. По ее словам, машину оставили в Люберцах, а не в Москве.

Каршеринговая компания отказалась пересчитывать штраф, сославшись на GPS-данные, согласно которым автомобиль находился на улице Михельсона, 89. В компании посчитали этот адрес московским. Однако улица Михельсона проходит по территории как Москвы, так и Московской области, а граница регионов пролегает в районе домов № 79. По словам урбанистов, из-за этого может возникать путаница с определением местоположения автомобиля.

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