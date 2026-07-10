Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июля

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В субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, в столице ожидается ливень с грозой. Кроме того, в субботу возможен град и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

В Московской области изменили правила для самокатов. В ряде округов теперь действуют зоны ограничения скорости. Также самокатчиков обязали парковаться в строго отведенных для этого местах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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