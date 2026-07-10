Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июля

Крупный пожар произошел на Красногорском бульваре – загорелась крыша бизнес-центра. Информации о пострадавших пока не поступало.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, в столице ожидается ливень с грозой. Кроме того, в субботу возможен град и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

В Московской области изменили правила для самокатов. В ряде округов теперь действуют зоны ограничения скорости. Также самокатчиков обязали парковаться в строго отведенных для этого местах.

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