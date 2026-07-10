Сергей Собянин рассказал, каким будет медицинский колледж в "Сколкове"

Современный медицинский колледж построят в "Сколкове". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Благодаря соседству с Инновационным центром и крупными клиниками студенты смогут работать с ведущими научными командами и проходить практику в онкологическом центре.

Здание разделят на отдельные учебные блоки, связанные открытыми зонами. Внутри предусмотрены лектории и медиатека для самостоятельной подготовки. Особое внимание уделят практической работе, оборудуют лаборатории физики, химии и биологии. Территорию колледжа благоустроят и озеленят, для прогулок организуют освещенные зоны.

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