Необходимость запрета социальных сетей для детей предложили изучить в России

В России предложили изучить необходимость запрета социальных сетей для детей. Инициативу обсуждают после опроса в официальном аккаунте Совета по правам человека.

По итогам опроса более половины участников поддержали ограничения для подростков младше 15 лет, около трети высказались за более мягкий формат с согласием родителей, а 12% не поддержали инициативу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.