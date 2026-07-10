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10 июля, 23:15

Технологии

Необходимость запрета социальных сетей для детей предложили изучить в России

Необходимость запрета социальных сетей для детей предложили изучить в России

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В России предложили изучить необходимость запрета социальных сетей для детей. Инициативу обсуждают после опроса в официальном аккаунте Совета по правам человека.

По итогам опроса более половины участников поддержали ограничения для подростков младше 15 лет, около трети высказались за более мягкий формат с согласием родителей, а 12% не поддержали инициативу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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