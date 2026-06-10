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10 июня, 11:30

Происшествия

Здание панорамы "Оборона Севастополя" загорелось после атаки БПЛА в Крыму

Здание панорамы "Оборона Севастополя" загорелось после атаки БПЛА в Крыму

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Крым подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара обломками было повреждено здание музея-панорамы "Оборона Севастополя".

Беспилотник попал в кровлю здания, что привело к возгоранию крыши. В настоящее время на месте происшествия работают более 20 пожарных машин.

Здание музея уже подвергалось разрушению во время Великой Отечественной войны. После войны панорама была восстановлена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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