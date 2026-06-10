Здание панорамы "Оборона Севастополя" загорелось после атаки БПЛА в Крыму

Крым подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара обломками было повреждено здание музея-панорамы "Оборона Севастополя".

Беспилотник попал в кровлю здания, что привело к возгоранию крыши. В настоящее время на месте происшествия работают более 20 пожарных машин.

Здание музея уже подвергалось разрушению во время Великой Отечественной войны. После войны панорама была восстановлена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.