10 июня, 11:30Происшествия
Здание панорамы "Оборона Севастополя" загорелось после атаки БПЛА в Крыму
Крым подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара обломками было повреждено здание музея-панорамы "Оборона Севастополя".
Беспилотник попал в кровлю здания, что привело к возгоранию крыши. В настоящее время на месте происшествия работают более 20 пожарных машин.
Здание музея уже подвергалось разрушению во время Великой Отечественной войны. После войны панорама была восстановлена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.