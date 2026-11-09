Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 ноября

Водитель автобуса сбил девочку на пешеходном переходе в Москве

Нюша рассказала о состоянии Марии Шурочкиной после пожара

Автомобиль врезался в дерево после ДТП на Фестивальной улице

Водитель протаранил двери отеля в "Москва-Сити"

Соседи пострадавшей при пожаре чемпионки Шурочкиной рассказали о случившемся

Полиция задержала москвича, подозреваемого в краже 33 килограммов кофе

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина находится в реанимации после пожара

Школьник распылил перцовый баллончик в пассажира московского метро

Олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре в столичной квартире

Полиция задержала водителя, который на машине въехал в холл гостиницы делового центра "Москва-Сити". Выяснилось, что перед этим у мужчины произошел конфликт с охраной. По предварительным данным, его не пустили внутрь из-за агрессивного и неадекватного поведения.

Сильный пожар в квартире на Очаковском шоссе, предварительно, стал причиной смерти двух человек. Пожарные успели эвакуировать трех взрослых и двух детей, помощь медиков им не понадобилась. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

В столице идет комплексная модернизация больницы имени Филатова. Она сделает стационар с 45-летней историей высококлассным медицинским центром нового поколения. Завершить реконструкцию планируют к 2030 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаргородвидеоАлексей Лазаренко

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика