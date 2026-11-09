Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 ноября

Полиция задержала водителя, который на машине въехал в холл гостиницы делового центра "Москва-Сити". Выяснилось, что перед этим у мужчины произошел конфликт с охраной. По предварительным данным, его не пустили внутрь из-за агрессивного и неадекватного поведения.

Сильный пожар в квартире на Очаковском шоссе, предварительно, стал причиной смерти двух человек. Пожарные успели эвакуировать трех взрослых и двух детей, помощь медиков им не понадобилась. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

В столице идет комплексная модернизация больницы имени Филатова. Она сделает стационар с 45-летней историей высококлассным медицинским центром нового поколения. Завершить реконструкцию планируют к 2030 году.

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