Москвичи попросили изменить схему движения на перекрестке в Хорошёвском районе

Москвичи просят изменить схему движения на перекрестке улицы Авиаконструктора Сухого и Проектируемого проезда № 6161 в Хорошёвском районе. По словам водителей, в часы пик там нередко возникают аварийные ситуации, в частности при развороте.

Чтобы решить проблему, жители предлагают изменить направления некоторых поворотов, добавить полосы или организовать выделенные полосы для общественного транспорта.

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