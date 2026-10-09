09 октября, 19:00Транспорт
Москвичи попросили изменить схему движения на перекрестке в Хорошёвском районе
Москвичи просят изменить схему движения на перекрестке улицы Авиаконструктора Сухого и Проектируемого проезда № 6161 в Хорошёвском районе. По словам водителей, в часы пик там нередко возникают аварийные ситуации, в частности при развороте.
Чтобы решить проблему, жители предлагают изменить направления некоторых поворотов, добавить полосы или организовать выделенные полосы для общественного транспорта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.