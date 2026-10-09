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09 октября, 13:15

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Эксперт заявил о необходимости обновить Рижский рынок и универмаг "Крестовский"

Эксперт заявил о необходимости обновить Рижский рынок и универмаг "Крестовский"

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Универмаг "Крестовский" и Рижский цветочный рынок в Москве утратили прежнее значение и нуждаются в обновлении, считает кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, современные торговые центры привлекают больше посетителей и приносят больше выручки на квадратный метр. Эксперт считает, что обновление территории позволит создать новые возможности для предпринимателей, а также повысить экономическую эффективность объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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