Фонтан-ракету открыли на ВДНХ после модернизации

Фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" открыли на ВДНХ после комплексной модернизации. В новом фонтане установили более 350 насосов, свыше 1 тысячи форсунок и более 2,5 тысячи светильников. Ежедневно до октября москвичи смогут наблюдать вечернее световое шоу.

Начальник управления капитального ремонта ГБУ "Гормост" Юрий Барабанов сообщил, что старую чашу демонтировали и возвели новое сооружение с инженерными системами вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения.

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