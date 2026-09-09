09 сентября, 11:15Транспорт
Новые автобусные маршруты от станции метро "Медведково" в Мытищи запустят 12 сентября
Новые автобусные маршруты № 1169 и 1199 от станции метро "Медведково" в Мытищи заработают 12 сентября. Маршруты запускают в рамках проекта "Москва – область".
Пассажиров перевезут новые автобусы большого класса с адаптивным освещением, климат-контролем и местами для маломобильных пассажиров. Проезд доступен по безлимитным абонементам "Единый" зоны "Пригород".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.