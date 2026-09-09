В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 9 сентября

Наиболее плотное движение утром 9 сентября наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне МКАД в районе 72-го километра. Интенсивность движения составляет 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером заторы могут произойти по направлению в область на радиальных трассах. Ситуацию могут осложнить строительные работы на 2-м Волоколамском путепроводе и шоссе Энтузиастов, а также аварии на магистралях при выезде из города.

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