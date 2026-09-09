Участок Крылатской улицы в Москве закроют 12 сентября

Участок Крылатской улицы в Москве перекроют из-за проведения забега "Кросс нации" 12 сентября. Проезд будет закрыт с 08:00 до 14:00. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать ограничения движения.

Желающим принять участие в забеге необходимо получить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам и зарегистрироваться через "Госуслуги" или на сайте мероприятия. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.