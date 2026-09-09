Почти 100 направлений доступны столичным школьникам на чемпионате "Мастерята"

Почти 100 направлений смогут выбрать столичные школьники в новом сезоне чемпионата "Мастерята". Соревнования проходят в Москве уже в 11-й раз.

Участниками могут стать ученики с 1-го по 8-й класс. Им предстоит выбрать одно направление, освоить базовые профессиональные навыки и продемонстрировать их на соревнованиях.

Заявки на участие принимают до 11 октября на сайте чемпионата. Соревнования пройдут в два этапа: сначала дистанционный отбор, затем очный финал, который состоится с 23 ноября по 6 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.