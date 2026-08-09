Сергей Собянин поздравил московских строителей с профессиональным праздником

В Москве 9 августа отмечается День строителя. С профессиональным праздником горожан поздравил Сергей Собянин в личном блоге.

Он поблагодарил специалистов отрасли за работу и вклад в развитие города. Именно они воплощают в жизнь планы и мечты, а также строят будущее России.

Благодаря строителям в Москве появились узнаваемые по всей стране объекты: разноцветные купола Храма Василия Блаженного и устремленный ввысь шпиль Останкинской башни, Парящий мост и подземные дворцы метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.