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Новости

09 августа, 09:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил московских строителей с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил московских строителей с профессиональным праздником

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В Москве 9 августа отмечается День строителя. С профессиональным праздником горожан поздравил Сергей Собянин в личном блоге.

Он поблагодарил специалистов отрасли за работу и вклад в развитие города. Именно они воплощают в жизнь планы и мечты, а также строят будущее России.

Благодаря строителям в Москве появились узнаваемые по всей стране объекты: разноцветные купола Храма Василия Блаженного и устремленный ввысь шпиль Останкинской башни, Парящий мост и подземные дворцы метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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