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09 августа, 07:30

Происшествия

Новости мира: в Сети появились новые кадры извержения вулкана Этна на Сицилии

Новости мира: в Сети появились новые кадры извержения вулкана Этна на Сицилии

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В Сети появляются новые кадры извержения вулкана Этна на Сицилии. На стекающей по склонам лаве закручивается пылевой смерч. Из-за активности вулкана местный аэропорт временно прекратил прием и отправку рейсов. Власти региона подняли уровень авиационной опасности до максимального .

Лесные пожары также охватили Канаду. В провинции Британская Колумбия введен режим чрезвычайного положения. Огонь стремительно распространяется и подбирается к населенным пунктам. В некоторых местах пламя бушует рядом с автомобильными дорогами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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