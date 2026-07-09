Новак заявил о частичной стабилизации ситуации с топливом

Ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Для стабилизации внутреннего рынка нагрузку действующих НПЗ увеличили до максимума, направили на реализацию накопленные объемы топлива и сократили сроки текущих ремонтов.

Правительство запретило экспорт бензина и дизельного топлива, а также предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в России.

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