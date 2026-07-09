09 июля, 16:15Экономика
Новак заявил о частичной стабилизации ситуации с топливом
Ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
Для стабилизации внутреннего рынка нагрузку действующих НПЗ увеличили до максимума, направили на реализацию накопленные объемы топлива и сократили сроки текущих ремонтов.
Правительство запретило экспорт бензина и дизельного топлива, а также предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.