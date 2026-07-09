Мэр Москвы рассказал, какой будет новая школа в Даниловском районе

Большая школа для двух тысяч учеников появится в Даниловском районе. Ее построят в новом жилом квартале на проспекте Андропова. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

В здании школы предусмотрят два отдельных входа: для младших классов с декоративными элементами в виде букв алфавита, а для старшеклассников с современной графикой. На прилегающей территории оборудуют игровые площадки и зоны для занятий спортом.

Завершить основные строительные работы планируют в 2028 году. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.