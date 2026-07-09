Госдума приняла закон о продлении "гаражной амнистии" до 2031 года

Госдума РФ приняла закон о продлении "гаражной амнистии". Изначально ее срок истекал в сентябре 2026 года, но теперь программу продлили до 1 сентября 2031 года. Документ вступит в силу после официального опубликования.

Под действие амнистии подпадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года. При этом программа не распространяется на временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных зданиях, а также самовольные постройки.

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