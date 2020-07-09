Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Электробусный маршрут номер 985 запустят в Коммунарке в День Московского транспорта. Новый районный маршрут свяжет крупную жилую застройку в ТиНАО с 3 линиями метро. Местные жители смогут с комфортом доехать до станций: "Потапово", "Коммунарка", "Корниловская", "Теплый Стан".

"Москва – мировой лидер по количеству видов транспорта, где действует оплата по биометрии. Она уже работает на всех турникетах метро и МЦК, на аэроэкспрессах, речных регулярных маршрутах, МЦД-1, а теперь и на МЦД-4. По задаче Сергея Собянина до конца июля платежный инструмент появится и на МЦД-2, а до конца года – на МЦД-3", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С начала сезона количество ДТП с участием транспорта сервиса "Велобайк" сократилось на 23%. Сервис усилил информирование пользователей о ПДД, а также оснастил весь транспорт госномерами.