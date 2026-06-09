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09 июня, 22:45

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Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира в 5-й раз стартовал в Москве

Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира в 5-й раз стартовал в Москве

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Ритмы летней столицы: в Москве в пятый раз стартовал один из самых масштабных джазовых фестивалей мира. В течение семи дней здесь выступят более 1 000 музыкантов из России и других стран.

Концерты под открытым небом проходят на пяти площадках. На выступления в Парке Горького, в "Зарядье", на ВДНХ и на Гоголевском бульваре можно попасть бесплатно. А для того, чтобы послушать джаз в саду "Эрмитаж", придется приобрести билеты.

Для посетителей подготовили весь спектр импровизационной музыки: от академического фортепианного джаза и вокальных вечеров до блюза, фьюжна и биг-бэндов. Вместе с признанными мэтрами жанра на сцены выйдут и более 100 молодежных джазовых коллективов – их отобрали по итогам всероссийского конкурса.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на площадке фестиваля в саду "Эрмитаж" и выяснила, какие события удивят столичных меломанов.

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