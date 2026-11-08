Забег "Вместе" ко Дню народного единства состоялся на ВДНХ

8 ноября ВДНХ стал центром притяжения для любителей активного образа жизни. Здесь состоялся бесплатный массовый забег "Вместе". В мероприятии, которое стало частью Международной недели "Народы России", приняли участие около 1 500 спортсменов.

Стартово-финишный городок расположился возле павильона № 57 – исторического парка "Россия – моя история". Маршрут проходил по широким аллеям среди знаменитых павильонов выставки. Дистанцию – 5 или 10 километров – многие участники решили преодолеть в национальной одежде живущих в России народов.

Атмосферу многонациональности столицы на этом спортивном празднике прочувствовала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.