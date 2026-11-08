Движение на МЦД-3 изменится 8 ноября

В воскресенье, 8 ноября, на МЦД-3 изменится расписание движения поездов из-за работ по модернизации путевой инфраструктуры на станции Ховрино и участке Люберцы – Перово. Интервалы движения увеличатся до 20 минут, а на станции Митьково – до 30 минут.

Кроме того, сократится время работы поездов, следующих по маршруту Зеленоград-Крюково – Ипподром и обратно. На Ленинградском направлении у некоторых поездов дальнего пригорода изменятся расписание и список остановок.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.