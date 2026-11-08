Горнолыжный сезон в Подмосковье откроют не раньше декабря

Склоны горнолыжных курортов Подмосковья откроют не раньше декабря. В спортивном парке "Волен" ориентируются на 1 декабря, однако окончательная дата будет зависеть от погоды. В парке "Яхрома" рассчитывают открыть сезон не раньше 15 декабря.

Для подготовки склонов необходимы устойчивые морозы от 2 до 3 градусов ниже нуля и снежный покров. От стабильной минусовой температуры также зависит работа снежных пушек.

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