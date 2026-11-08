При стрельбе в польском Кракове пострадала россиянка

В результате стрельбы в центре Кракова пострадала гражданка России. Об этом сообщили в российском посольстве.

Инцидент произошел 7 ноября на главной площади города. Мужчина открыл огонь по прохожим. В результате 6 человек погибли, еще 12 получили ранения. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Стрелявшего задержали. В его доме также обнаружили несколько тел погибших.

Жителям Кракова и туристам рекомендовали не приближаться к месту происшествия и по возможности оставаться дома или в отелях. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.