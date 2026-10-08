Сбой в дата-центре "Яндекса" затронул несколько сотен компаний

Сбой в работе дата-центра "Яндекса" затронул несколько сотен компаний и более 1 миллиона пользователей. Проблемы с загрузкой сайтов возникли у российских СМИ, онлайн-кинотеатров, сервисов объявлений и нескольких банков.

В "Яндексе" заявили, что дата-центр полностью остановлен. Основные сервисы постепенно восстанавливаются. Специалисты отмечают, что при отсутствии резервной площадки восстановление работы отдельных ресурсов может занять от нескольких дней до нескольких месяцев.

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